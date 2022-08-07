МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Спрос на дрова в Молдавии на фоне энергетического кризиса превысил имеющиеся в стране запасы. Об этом сообщил глава управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай. В Молдавии заявили об остановке предприятий из-за энергетического кризиса

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Согласно предложенному плану, в стране могут отключить уличный свет, снизить температуру центрального отопления, а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Отмечается, что Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз" — для бытовых потребителей он вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров.

По словам Мамая, Молдавию ждет тяжелая зима. В данный момент граждане большими темпами скупают дрова, несмотря на рост цен на древесину до 45 долларов за кубометр.

Он подчеркнул, что сейчас агентство обеспечено запасом в 23,9 тыс. кубометров древесины в разных лесных хозяйствах, но запасы быстро опустошаются.

В Молдавии 660 тыс. семей живут в домах с печным отоплением. В целом население страны в холодный период года потребляет более одного миллиона кубометров дров. Агентство Moldsilva прогнозирует, что сможет обеспечить около 800 тысяч кубометров из необходимого объёма.