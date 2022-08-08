ТОКИО, 8 авг — ПРАЙМ. Япония намерена сохранить доли японских компаний в проекте "Сахалин—1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, комментируя указ президента России Владимира Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями в том числе в проекте "Сахалин—1". Япония призвала Mitsui и Mitsubishi к участию в проекте "Сахалин – 2"

"Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин—1" станут невозможны. В настоящее время мы уточняем детали, поэтому я бы хотел воздержаться от комментариев. Но для нашей страны, которая на 90% зависит от ближневосточной нефти, "Сахалин—1" является важным источником поставок за пределами Ближнего Востока. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае государство и бизнес будут действовать вместе в вопросе обеспечения стабильных поставок энергии", — сказал министр на пресс-конференции.

"(Речь о том, что) компании "Сахалина—1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет", — добавил он.

Опубликованный 5 августа указ президента РФ Владимира Путина запретил до конца 2022 года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях РФ и их "дочках", в проекте "Сахалин—1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному президентом списку. СМИ: суши-индустрия Японии пострадала из-за антироссийских санкций

Оператором проекта "Сахалин—1", остается дочерняя компания американской ExxonMobil, владеющая долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Как сообщала "Роснефть", владеющая долей в "Сахалине—1" в объеме 20%, в связи с действиями американской компании добыча на проекте практически остановлена. В среду Exxonmobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Также акционерами "Сахалина-1" являются японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

По мнению экспертов, указ президента РФ о запрете на сделки с принадлежащими недружественным иностранцам долями в стратегических компаниях, в том числе топливно-энергетического комплекса, вводит дополнительный контроль, но не лишает инвесторов права собственности, иностранные владельцы не лишаются права собственности на свои акции и доли в российских компаниях, доли участия в СРП и иных соответствующих проектах.