ТОКИО, 8 авг — ПРАЙМ. Японские копании приступят к формальностям по проекту "Сахалин-2", как только будут готовы условия, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Япония намерена сохранить доли в проекте "Сахалин—1"

"Нам известно о том, что был объявлен новый оператор "Сахалина-2". Теперь от Mitsui&Co и Mitsubishi требуется в течение месяца сообщить о своем участии или неучастии в проекте. Изменений в том, чтобы сохранить доли в "Сахалине-2", нет. Я разговаривал 5 августа с президентом Mitsui&Co Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно. В ближайшее время я намерен встретиться и с компанией Mitsubishi", — сказал Хагиуда на пресс-конференции.

"Но есть необходимость рассмотреть в дальнейшем подробности наших действий после изучения содержания решения российского правительства, я хотел бы воздержаться от подробностей обсуждения с компаниями условий инвестирования и так далее. В любом случае правительство и бизнес объединят усилия для защиты интересов японских компаний и для обеспечения стабильных поставок СПГ. Основное направление сформировано, и как только будут готовы условия, мы хотели бы приступить к (процедурным) формальностям", — добавил Хагиуда.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.

Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

"Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy.

Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ею СПГ.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.