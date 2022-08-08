МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут на опасениях дефицита этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. СМИ: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию

По состоянию на 8.16 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 95,19 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 89,23 доллара.

В понедельник утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки "черного золота" на рынке. Опасения подкрепляет статистика из Китая. Так, по сообщению агентства Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая, поставки нефти в Китай в июле увеличились после заметного снижения месяцем ранее, до четырехлетнего минимума, что является признаком восстановления спроса.

"Мы по-прежнему ожидаем, что рынок нефти останется в состоянии неустойчивого дефицита при текущих ценах", — считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Блумберг.

При этом продолжают сдерживать рост нефтяных цен опасения о возникновении экономической рецессии.