МОСКВА, 8 августа — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное снижение с сентября, сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на нефтесервисную компанию Baker Hughes. Энергетические компании отдают предпочтение увеличению дивидендов и сталкиваются с ростом операционных затрат из-за ускорения инфляции и перебоев в цепочках поставок. СМИ: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 30 июля — 5 августа снизилось на семь единиц, до 598 единиц. Показатель упал впервые за десять недель.

Число газовых буровых установок выросло на четыре единицы, до 161 единицы, максимума с августа 2019 года, в то время как совокупное число нефтяных и газовых установок в США сократилось на три единицы, до 764 единиц. Общее число буровых установок на 273 единицы, или на 56%, превышает показатель годичной давности, сообщили в компании.

Хотя совокупное число действующих буровых установок в июле выросло 24-й месяц подряд, что стало рекордной чередой роста, недельное увеличение показателя не превышает 10 единиц, а добыча нефти в США отстает от допандемийных уровней.