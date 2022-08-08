ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — ПРАЙМ. Испытательное производство электроэнергии началось на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии, к полуночи 9 августа мощность достигнет 330 мегаватт, через сутки — 870 мегаватт, сообщила РИА Новости менеджер по коммуникациям компании-оператора станции Teollisuuden voima Йоханна Ахо. Финляндия продолжит снижать потребления газа

Производство электроэнергии АЭС "Олкилуото-3" критически важно для Финляндии в перспективе приближения зимы, прекращения импорта электроэнергии из России и энергетического кризиса в ЕС на фоне санкций в отношении России и её энергоносителей на фоне спецоперации на Украине.

"Испытательное производство электроэнергии началось в соответствии с текущим графиком в 17.30 со 150 мегаватт", — сообщила Ахо.

Ожидается, что с 18.00 и до полуночи мощность достигнет 330 мегаватт, с полуночи до 4.00 — 430 мегаватт, до 7.00 — 720 мегаватт, до 10.00 — 840 мегаватт и далее выйдет на мощность 870 мегаватт.

Планируется, что АЭС "Олкилуото-3" будет производить примерно 14% потребности Финляндии в электроэнергии и позволит стране впервые последние 30 лет стать энергетически независимой.

Коммерческое использование АЭС "Олкилуото-3" планируется начать 10 декабря.

АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза — до 9 миллиардов.