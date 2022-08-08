МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нигерия одобрила продажу четырех нефтяных месторождений в дельте реки Нигер, находящихся во владении американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, компании Seplat за 1,28 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальное заявление правительства страны. ExxonMobil работает над передачей деятельности "Сахалин — 1" другой стороне

"Президент (Нигерии – ред.) Мухаммаду Бухари (Muhammadu Buhari), который также является министром нефти страны, в понедельник одобрил продажу, "рассмотрев значительные преимущества от транзакции для нигерийского энергетического сектора и экономики в целом".

Покупателем выступает нигерийская компания Seplat. Как отмечает издание, общая добыча Seplat увеличится втрое – до 95 тысяч баррелей в сутки.

ExxonMobil начала нефтяные операции в Нигерии в 1950-х годах, и вместе с Shell фактически создала нефтяную промышленность в стране, которая стала основой ее экономики. ExxonMobil управляет четырьмя месторождениями в стране в партнерстве с нигерийской национальной нефтяной компанией NNPC.

Отмечается, однако, что вместе с высокими доходами добыча нефти в дельте Нигера привела к увеличению коррупции и преступности, с которыми международным нефтяным группам становится все труднее справляться. В связи с этим ExxonMobil и Shell объявили о планах прекратить свои наземные операции в стране, но сохранить шельфовые проекты. Кроме того, из-за происходящих в регионе вандализма и краж на трубопроводе Нигерия сталкивается с трудностями в достижении целей по добыче.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.