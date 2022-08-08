СМИ: ExxonMobil продает свои месторождения в дельте Нигера за 1,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нигерия одобрила продажу четырех нефтяных месторождений в дельте реки Нигер, находящихся во владении американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, компании Seplat за 1,28 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальное заявление правительства страны.
"Президент (Нигерии – ред.) Мухаммаду Бухари (Muhammadu Buhari), который также является министром нефти страны, в понедельник одобрил продажу, "рассмотрев значительные преимущества от транзакции для нигерийского энергетического сектора и экономики в целом".
Покупателем выступает нигерийская компания Seplat. Как отмечает издание, общая добыча Seplat увеличится втрое – до 95 тысяч баррелей в сутки.
ExxonMobil начала нефтяные операции в Нигерии в 1950-х годах, и вместе с Shell фактически создала нефтяную промышленность в стране, которая стала основой ее экономики. ExxonMobil управляет четырьмя месторождениями в стране в партнерстве с нигерийской национальной нефтяной компанией NNPC.
Отмечается, однако, что вместе с высокими доходами добыча нефти в дельте Нигера привела к увеличению коррупции и преступности, с которыми международным нефтяным группам становится все труднее справляться. В связи с этим ExxonMobil и Shell объявили о планах прекратить свои наземные операции в стране, но сохранить шельфовые проекты. Кроме того, из-за происходящих в регионе вандализма и краж на трубопроводе Нигерия сталкивается с трудностями в достижении целей по добыче.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.
https://1prime.ru/energy/20220808/837732342.html