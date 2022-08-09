МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Страны Восточной Европы станут главными пострадавшими от остановки транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба", заявил РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев. Эти государства не смогут быстро найти альтернативу поставкам, так как у них нет доступа к морским терминалам и ограничены другие транспортные возможности, пояснил он. "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти в Европу

Эксперт напомнил, что в шестом пакете санкций, которым вводится эмбарго на поставки российской нефти в Европу, сделана отсрочка для Чехии, Венгрии и Словакии как раз из-за невозможности быстрой смены источника поставок. По словам Коптева, реверсные поставки по существующим трубопроводам потребуют времени на запуск. Какой-то объем нефти в эти страны можно завозить железнодорожным транспортом, но загрузка сетей не позволит существенно нарастить поставки.

"Пока Чехия, Венгрия и Словакия будут использовать нефть из резервов (по нормам ОЭСР каждая страна обязана иметь запасы на 90 дней непрерывного потребления). За это время, будем надеяться, проблему с прохождением платежей удастся благополучно разрешить", — заключил он.

Ранее источник РИА Новости сообщил об остановке прокачки российской нефти через Украину. "Транснефть" подтвердила агентству, что компания "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. При этом транзит по северной ветке через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается. "Транснефть" прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит российской нефти через Украину.