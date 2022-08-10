Акции "Транснефти" дорожают в ожидании возобновления прокачки по "Дружбе"
Бумаги "Транснефти" дорожают на четыре процента в ожидании возобновления прокачки через Украину
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Транснефти" отреагировали ростом стоимости более чем на 4% на анонсировании возобновления прокачки нефти по южной ветке трубопровода "Дружбы" через Украину в направлении Венгрии и Словакии, следует из данных торгов.
К 14.01 мск префы "Транснефти" дорожают на 3,76%, до 103 500 рублей.
Минутами ранее они дорожали на 4,57%, до 104 200 рублей.
"Транснефть" планирует сегодня в 16.00 мск возобновить прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" — через Украину в направлении Венгрии и Словакии, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Прокачка была приостановлена украинской "Укртранснафтой" 4 августа, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
https://1prime.ru/energy/20220810/837749530.html
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