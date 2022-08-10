МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Транснефть" приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Орбан неукротимый: Венгрия показала, как ей нужна российская нефть

"Насосы работают, включились в 16.00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", — сказал Демин.

"Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.

Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит. Как сообщили РИА Новости в "Транснефти", Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию, по планам, возобновление прокачки должно было начаться в среду в 16 часов.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

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