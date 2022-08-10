МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Нефть из трубопровода "Дружба" поступит в Словакию в четверг утром, сообщил РИА Новости пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего концерна Slovnaft Антон Молнар. СМИ: Венгрия и Словакия договорились с Киевом о поставках нефти по "Дружбе"

"В 16.30 нефть должна прийти на границу Украины со Словакией. Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг", — рассказал он.

Позже Молнар уточнил, что в стране топливо окажется уже в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск) среды, а в четверг оно поступит на комбинат Slovnaft.

Украинская госкомпания "Укртранснафта" с 4 августа прекратила прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Приостановка связана с тем, что российская "Транснефть" не смогла оплатить транзит из-за технических проблем, связанных с действием западных санкций.

В среду стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий Slovnaft сами оплатили транзит российской нефти и ждут возобновления поставок в ближайшее время.

Позже "Транснефть" сообщила, что планирует возобновить поставки топлива в Венгрию и Словакию в 16.00 мск среды.