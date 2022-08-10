Нефть по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Словакию
Нефть по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Словакию
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ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начала поступать на территорию Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
"Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", — сказал Молнар.
https://1prime.ru/energy/20220810/837752306.html
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