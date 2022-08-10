ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начала поступать на территорию Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар. Орбан неукротимый: Венгрия показала, как ей нужна российская нефть

"Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", — сказал Молнар.