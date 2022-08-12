В Германии изучают возможность расширения производства электричества
Шольц: в Германии рассматривают возможность использования трех АЭС для производства электричества
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества.
"Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой", — отметил Шольц во время визита в Потсдам в пятницу. По его словам, немцы в данный момент экономят "голубое топливо" путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу и повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса.
В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.
https://1prime.ru/energy/20220812/837775194.html
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