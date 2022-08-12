МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества. В Германии создадут достаточную газовую инфраструктуру в 2023 году

"Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой", — отметил Шольц во время визита в Потсдам в пятницу. По его словам, немцы в данный момент экономят "голубое топливо" путем расконсервирования угольных электростанций, которые могли бы вновь начать работу и повлиять на снятие напряженности в общей сфере спроса.

В Германии в настоящее время остается три функционирующих АЭС, по плану их отключат от сети 31 декабря 2022 года. На фоне газового кризиса в стране вновь активизировались дебаты о возможности продления их использования. В настоящее время власти проводят технический анализ ситуации, по итогам которого будет принято окончательное решение.