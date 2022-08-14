МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мэр немецкого городка Бремен Андреас Бовеншульте подверг острой критике политику министра финансов и канцлера страны по борьбе с кризисом, сообщает немецкое издание Der Spiegel. NYT: Путин новым партнерством раздражает Запад

Как рассказал изданию Бовеншульте, он считает неправильным подход официального Берлина, когда богатые немцы получат больше налоговых послаблений, чем малообеспеченные граждане. В интервью журналу он добавил, что на случай отключений электроэнергии в зимний отопительный период в его городе намерены создать для людей отапливаемые убежища.

Политик не исключает, что зимой на улицы Бремена выйдут люди с протестами.

Бовеншульте пояснил: у граждан действительно будут поводы для массовых выступлений, если социальная ситуация в стране будет и дальше ухудшаться. "Но я надеюсь, что мы сможем предотвратить такую эскалацию", — отметил он и добавил, что многое зависит от индивидуальной ситуации.

Те, кто много зарабатывает, смогут справиться с нынешним кризисом. Для тех, у кого денег мало, несколько сотен евро дополнительных расходов на электроэнергию, плюс налог на газ, плюс повышение платежей в рассрочку — это средних масштабов катастрофа.

Он считает, что государство в этот период обязано поддерживать людей с низкими и средними доходами.

Мэр приветствует попытки облегчить положение широких слоёв немецкого общества за счёт снижения налогов. Но, по его мнению, эта цель не будет достигнута способом, предложенным министром финансов Линднером. Ведь по его плану те немцы, кто зарабатывает 20 тысяч евро в год, в следующем 2023 году "облегчат жизнь" примерно на 100 евро. А вот те, кто зарабатывает 200 тысяч евро, на налогах сэкономят почти 500 евро.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции. Были заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов. Страны Евросоюза принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть, и сейчас рассматривают новые ограничения. Цены на энергоносители — в первую очередь на газ — по всей Европе бьют рекорды. По прогнозам специалистов, часть европейцев предстоящей зимой не смогут оплачивать счета за свет и тепло.