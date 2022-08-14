МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Осенью вполне можно ожидать более или менее масштабное ослабление курса рубля по отношению к доллару как к ключевой иностранной валюте, рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Эксперт предупредил об обвале рубля после “нефтяного отката”

"Однако увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ было бы неверно", — подчеркнул собеседник агентства.

Указанная закономерность работает в ситуации, когда иностранные инвесторы имеют свободный доступ на российский финансовый рынок, а также возможность выводить средства и не рискуют тем, что их активы могут быть заморожены. В настоящее время это далеко не так, поскольку существуют серьезные ограничения на трансграничное движение капиталов.

"Что касается российских резидентов, то ожидаемое снижение доходности рублевых банковских депозитов также не будет стимулировать их активно приобретать иностранную валюту", — назвал он еще одно основание для ослабление рубля.

Манжос отметил, что сейчас сложившаяся за много лет система ценообразования на российском валютном рынке полностью нарушена. Приближение налоговых периодов обычно выступает ситуативным фактором в пользу укрепления курса рубля. Однако в настоящее время этот фактор не является решающим.

"Серьезную поддержку рублю в ближайшие недели и месяцы способны оказать высокие мировые цены на углеводородное сырье и сохранение среднесрочного спада объемов импорта иностранных товаров", — назвал спикер поддерживающие нацвалюту факторы. Эксперт обозначил срок, когда к рублю придет второе дыхание

Между тем, в правительстве и в Центробанке идет активное обсуждение нового бюджетного правила. В случае его введения ситуация на российском валютном рынке способна вновь заметно измениться.

С учетом указанных соображений, курс рубля по отношению к доллару США практически не поддается прогнозированию на основе привычных ориентиров в среднесрочной перспективе, отметил риск-менеджер. "Мы можем ориентироваться в основном лишь на складывающуюся на валютном рынке техническую картину", — добавил он.

Исходя из технической картины, курс доллара США в течение ближайших 2-6 недель способен продолжить движение в достаточно широком диапазоне 55-68 руб.

Поводом для выхода из указанного коридора способны стать очень важные экономические или внешнеполитические новости. В частности, стимулом для устойчивого ослабления курса рубля способен стать перезапуск обновленного бюджетного правила, подытожил эксперт.