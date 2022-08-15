МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco в воскресенье отчитался о росте прибыли за 2-й квартал на 90%, сообщило агентство Рейтер. Компания превзошла ожидания аналитиков на фоне роста цен на нефть, объемов продаж и рентабельности переработки. Reuters сообщил о рекордном подорожании нефти Saudi Aramco для Азии

Компания ожидает, что "спрос на нефть продолжит расти до конца этого десятилетия несмотря на экономическое давление на краткосрочные глобальные прогнозы", указал в отчете о результатах гендиректор Aramco Амин Нассер.

Чистая прибыль Aramco за квартал по 30 июня выросла до 181,64 млрд риялов (48,39 млрд долларов) с 95,47 млрд риялов годом ранее.

Аналитики, согласно медианной оценке 15 аналитиков, ожидали чистую прибыль в 46,2 млрд долларов.

Компания выплатит в виде дивидендов за 2-й квартал 18,8 млрд долларов, что соответствует ее собственному целевому показателю. Дивиденд будет перечислен в 3-м квартале.

Акции Aramco в этом году прибавили более 25%, в то время как цены на нефть и газ достигли многолетних максимумов после того, как западные санкции против России привели к сокращению и без того ограниченного предложения на мировом рынке.

Aramco стала очередным нефтяным гигантом за последние несколько недель, сообщившим о сильных финрезультатах. Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Exxon Mobil Corp 29 июля отчиталась о самой высокой квартальной прибыли за всю свою историю. Она увеличилась почти в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 17,9 млрд долларов.

Рентабельность производства таких видов топлива, как бензин и дизель, выросла по всему миру, увеличив прибыли нефтяных корпораций, включая европейские Shell и TotalEnergies, которые отчитались о результатах 27 июля.

Aramco заявила, что ее средний объем добычи углеводородов во 2-м квартале составлял 13,6 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в день.

"Однако, несмотря на вполне реальную и насущную потребность обеспечения безопасности поставок энергоносителей, критически важными остаются и цели в области климата. По этой причине Aramco работает над расширением поставок из различных источников, включая нефть и газ, а также возобновляемые источники и голубой водород", — заявил Нассер.

Капрасходы во 2-м квартале выросли на 25% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 9,4 млрд долларов.

Aramco заявила, что продолжает инвестировать в рост, расширяя свой химический бизнес и разрабатывая перспективные проекты в сфере низкоуглеродной энергетики.