МРСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало снижение вторую неделю подряд, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на нефтесервисную компанию Baker Hughes. Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Проблемы с наращиванием буровых объясняются тем, что производство нефти, как ожидается, восстановится к допандемийным уровням лишь в следующем году.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 6-12 августа снизилось на 1 единицу, до 763 единиц.

Показатель действующих буровых установок снижается две недели подряд впервые с августа 2020 года.

Общее число буровых установок на 263 единицы, или на 53%, превышает показатель годичной давности, сообщили в Baker Hughes. Что будет с ценами на нефть на новой неделе

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе выросло на 3 единицы до 601 единицы, а число газовых буровых установок снизилось на 1 единицу, до 160 единиц.

Ожидается, что нефтедобыча в США восстановится с 11,3 млн баррелей в день в 2021 году до 11,9 млн баррелей в день в 2022 году и до 12,7 млн баррелей в день в 2023 году, согласно официальным данным. В 2019 году производство нефти достигло рекордного максимума 12,3 млн баррелей в день.

Хотя совокупное число действующих буровых установок к июлю выросло 24-й месяц подряд, что стало рекордной чередой роста, недельное увеличение показателя не превышает 10 единиц.