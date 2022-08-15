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2022
https://1prime.ru/energy/20220815/837789364.html
Мировые цены на нефть ускорили падение до пяти процентов
Энергетика
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,94%, до 93,3... ПРАЙМ, 15.08.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, фьючерсы на нефть, wti, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,94%, до 93,3 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 4,92%, до 87,56 доллара.
Минутами ранее цены на этот вид сырья падали на 5%.