МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в США стало меньше действующих нефтяных и газовых буровых установок

По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,94%, до 93,3 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 4,92%, до 87,56 доллара.

Минутами ранее цены на этот вид сырья падали на 5%.