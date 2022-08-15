МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Кабул, предлагая Москве бартерную сделку по нефти, намерен тем самым сделать первый шаг для развития с Россией торгово-экономических связей правительства талибов* (находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность), полагает старший научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Владимир Сотников. Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Ранее министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, находящийся в Москве с визитом, сообщил РИА Новости, что Афганистан планирует закупить у РФ около миллиона баррелей нефти по бартеру, если Москве будут интересны афганские товары.

"Миллион баррелей нефти — это не очень большой объем, но для начала этого будет достаточно для того, чтобы завязать торгово-экономические отношения с Афганистаном на перспективу", — сказал РИА Новости Сотников.

По его словам, помимо традиционных товаров афганского экспорта, а это в основном продукты сельского хозяйства – изюм, миндаль и мех ягнят, Афганистан может предложить российским компаниям участие в разработке месторождений редкоземельных металлов, в частности – лития. Предложение о бартере возникло в связи с тем, что Афганистан переживает экономический кризис, и таким образом страна будет экономить очень необходимую ей валюту, поскольку афганские авуары до сих пор заморожены в западных банках, а у Москвы сложились конструктивные невраждебные отношения с правительством талибов*, отметил эксперт.

"С началом такой бартерной торговли Афганистан будет заинтересован в инвестициях в свою экономику со стороны российских компаний. Можно ожидать, что в будущем Афганистану получится привлечь инвестиции из России, но, наверное, с одним условием: российские компании должны убедиться, что это безопасно, что афганская сторона обеспечит безопасность российским специалистам", — полагает эксперт.

"Кроме того, в Афганистане помнят прошлый опыт сотрудничества с СССР, когда советские геологи, нефтяники, газовщики трудились в Афганистане", — подытожил собеседник агентства.

*находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность