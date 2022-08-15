МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в сентябре поднимется по сравнению с текущим месяцем на 141 тысячу баррелей в день, или на 1,6%, до 9,049 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. СМИ: в США стало меньше действующих нефтяных и газовых буровых установок

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 79 тысяч баррелей, до 5,408 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 26 тысяч баррелей в день, до 1,23 миллиона, на Bakken — на 21 тысячу, до 1,157 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на 6 тысяч, до 431 тысячи баррелей в день, на Appalachia вырастет на три тысячи — до 131 тысячи, на Niobrara — на 6 тысяч, до 655 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в сентябре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 673 миллиона кубических футов, до 93,835 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в июле сократилось по сравнению с июнем на 20, до 4 277.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.