ТОКИО, 17 авг — ПРАЙМ. Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и попросил его "положительно рассмотреть" вопрос о дальнейшем участии в российском проекте "Сахалин — 2", сообщило агентство Киодо. Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта российской нефти

"Предполагается, что Mitsubishi Corp с уважением отнеслась к подобному намерению властей", — отмечается в сообщении агентства.

Ранее в августе бывший министр экономики Японии Коити Хагиуда заявил, что общался с президентом Mitsui&Co Кэнъити Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин — 2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он считается созданным с 5 августа, даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

"Сахалин — 2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В свою очередь, представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин — 2". Reuters: дефицит внешней торговли в Японии достиг рекордных объемов

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин — 2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии", пропорционально текущим.

Правительство Японии уже выражало желание, чтобы японские компании сохранили участие в проекте. На "Сахалин — 2" приходится около 9% от всего импортируемого страной СПГ. При этом в Shell ясно свою позицию после указа не выражали, но еще в феврале компания объявляла о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2".