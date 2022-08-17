БИШКЕК, 17 авг — ПРАЙМ. Нефтетрейдеры Киргизии повысят цену дизельного топлива в стране из-за сокращения поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) из России, сообщает в среду пресс-центр киргизской службы антимонопольного регулирования. Цены на дизельное топливо в Москве выросли за вторую неделю августа

"Нефтетрейдеры сообщили о вынужденной необходимости повышения внутренних цен на дизельное топливо", — подчеркнули в антимонопольной службе.

Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефтепродуктов на площадке антимонопольного органа проведено совещание с нефтетрейдерами республики для обсуждения проблем в сфере поставок ГСМ.

"В ходе совещания нефтетрейдеры выразили озабоченность сокращением объемов экспорта российскими НПЗ (нефтеперерабатывающими заводами — ред.) дизельного топлива в условиях растущих цен", — заявил представитель пресс-службы.

По словам представителя, по информации нефтетрейдеров, с начала года повышение отпускных цен на дизельное топливо зафиксировано на уровне 600 долларов за тонну, на бензин марки Аи-92 – 370 долларов за тонну. А за последний месяц повышение оптово-отпускных цен российских НПЗ на дизельное топливо составило до 300 долларов за тонну.

Уточняется, что нефтетрейдерам было рекомендовано провести все возможные мероприятия для сдерживания цен, скорректировать свою ценовую политику и обеспечить необходимые запасы для насыщения рынка ГСМ и недопущения дефицита нефтепродуктов.