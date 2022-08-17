МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Возобновление Японией импорта российской нефти свидетельствует о том, что рыночная экономика побеждает политические мотивы, и иллюстрирует нереализуемость попыток каких-либо ограничений нерыночными методами, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта российской нефти

Согласно данным японского министерства финансов, Япония в июле вновь стала импортировать нефть из России. Объем закупок сократился на 65% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, но в июне страна свела импорт нефти из РФ до нуля. В итоге за первое полугодие объем импорта нефти России Японией снизился на 21,7% в годовом выражении.

"На примере возобновления поставок нефти в Японию мы видим, как рыночная экономика побеждает политическую конъюнктуру. От полной остановки импорта и угроз введения потолка цен на российскую нефть до новых закупок прошёл примерно месяц. По сути, это означает полную капитуляцию Японии перед лицом фактов. НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы — ред.) Японии исчерпали запасы нефти, шантаж не удался, поэтому все вернулось на круги своя", — высказал мнение Канищев.

"Это ещё раз иллюстрирует не только незаконность, но и практическую нереализуемость попыток ограничения чего-либо нерыночными методами", — заключил он.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне страны G7 также рассматривают возможность всеобъемлющего запрета на транспортировку нефти и нефтепродуктов из России по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована с международными партнерами, или ниже. При этом аналитики не раз отмечали, что такая мера приведет к еще более стремительному росту цен на нефть в мире.