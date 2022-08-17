НЬЮ-ДЕЛИ, 17 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGС) ожидает постепенного восстановления добычи на проекте "Сахалин—1" с октября этого года, говорится в заявлении компании. Японские компании получили уведомление относительно проекта "Сахалин-2"

ONGC владеет долями в трех проектах в России: 20% в проекте "Сахалин—1", 26% в АО "Ванкорнефть" (разрабатывает Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае) и 100% в нефтегазодобывающей группе компаний Imperial Energy (работает в Томской области). Отмечается, что компания рассмотрела возможные последствия для своих активов от введенных в отношении РФ санкций, в частности, для проекта "Сахалин—1".

Оператором проекта "Сахалин-1" остается дочерняя компания американской ExxonMobil, владеющая долей в 30%. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора, что практически остановило добычу на проекте. В начале августа ExxonMobil сообщила, что работает над передачей своей операционной деятельности по проекту другому, неназванному юрлицу. Другими акционерами "Сахалина-1" являются японская Sodeco (30%) и "Роснефть" (20%).

"С учетом текущей геополитической ситуации, в дополнение к объявлению ExxonMobil о прекращении операций в проекте "Сахалин—1", консорциум движется к переходу полномочий оператора… Временная недоступность страхования… танкеров с сырой нефтью, нанятых проектом для доставки нефти международным покупателям, создала логистические ограничения для вывоза добычи с 22 мая, что привело к сокращению добычи в рамках проекта….Добыча ограничена ниже установленной мощности, ожидается, что она постепенно возобновится с октября 2022 года", — заявила ONGС, не приводя подробностей.

Компания также отметила, что "Ванкорнефть" и Imperial Energy продолжают работать. Так, от АО "Ванкорнефть" "ожидается получение дивидендов за период с октября по декабрь 2021 года". "Добыча на месторождении продолжается в соответствии с бизнес-планом. Операции Imperial Energy продолжаются в соответствии с бизнес-планом, за исключением того, что на цену реализации сырой нефти влияет преобладающая скидка", — добавляется в заявлении ONGС.