МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и бензина в США на неделе 6-12 августа резко сократились, а добыча отступила от 2-летних максимумов. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, вышедшие в среду. Запасы нефти в США снизились за вторую неделю августа

По данным EIA, запасы нефти на отчетной неделе неожиданно сократились на 7,1 млн баррелей до 425 млн баррелей, что примерно на 6% ниже среднего 5-летнего значения. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста запасов на отчетной неделе на 100 000 баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на отчетной неделе выросли на 192 000 баррелей до 25,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 12,1 млн баррелей в день, согласно EIA.

Запасы бензина в США снизились на 4,6 млн баррелей до 215,7 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина лишь на 900 000 баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, выросли на 766 000 баррелей до 112,3 млн баррелей, оказавшись примерно на 23% ниже среднего 5-летнего показателя. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей на отчетной неделе снизилась на 0,8 процентного пункта до 93,5%. Прогноз аналитиков предполагал сокращение лишь на 0,1 процентного пункта.