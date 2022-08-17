МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в среду выросли в цене примерно на 1,5% после достижения 6-месячного минимума, поскольку сокращение нефтяных запасов в США оказалось более значительным, чем ожидалось, перевесив опасения относительно растущей добычи и экспорта российской нефти, а также страхи по поводу рецессии, сообщает агентство Рейтер. Генсек ОПЕК заявил, что организация не в ответе за рост цен на нефть и газ

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на неделе 6-12 августа сократились на 7,1 млн баррелей, до 425 млн баррелей. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, запасы должны были сократиться на 275 000 баррелей.

Фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 1,31 доллара, или 1,42%, по 93,65 доллара США за баррель. Ранее котировки достигали минимума с февраля на отметке 91,51 доллара за баррель на опасениях по поводу рецессии. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,58 доллара, или 1,8%, до 88,11 доллара за баррель.

Экспорт нефти из США вырос до 5 млн баррелей в день, рекордного максимума, как показали данные EIA. Нефть WTI торговалась со значительным дисконтом к сорту Brent, что сделало американскую нефть более привлекательной для иностранных покупателей.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 4,6 млн баррелей, сигнализируя о сильном спросе, при ожидаемом сокращении лишь на 1,1 млн баррелей.

"Ожидалось, что отчет (EIA) будет благоприятным для цен, и ожидания по большей части оправдались. Некоторые переживания по поводу возможного разрушения спроса, которые присутствовали на рынке, теперь несколько ослабли", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти за отчетную неделю на 448 000 баррелей и падение запасов бензина на 4,5 млн баррелей.

Цены на нефть в 2022 году резко выросли, приблизившись к рекордному максимуму 147 долларов за баррель в марте, после начала российской военной операции на Украине.