МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпром нефти" "ГПН — Салымские проекты" просит в суде перевести совместное с Shell предприятие Salym Petroleum Development (СПД) из нидерландской юрисдикции в российскую, рассмотрение иска продолжится 22 августа, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Shell перекроет нефтепровод в Мексиканском заливе в сентябре

"ГПН — Салымские проекты" обратилась в арбитражный суд Московской области с заявлением о преобразовании филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями: преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N.V… в общество с ограниченной ответственностью "Салым Девелопмент", — говорится в документе.

Дочернее предприятие "Газпром нефти" в своем исковом заявлении назвала основанием для обращения в суд совершение Shell "действий, препятствующих функционированию иностранного юридического лица на территории РФ".

Речь идёт о решении Shell приостановить деятельность в России. Компания в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин — 2", "Енисей" и " Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток — 2". "Газпром нефть" уведомила об автоматической конвертации ADR в акции

Вместе с тем "Газпром нефть" просит до конца 2023 года приостановить в новом ООО такие права своего партнёра, как право голоса на собрании участников, право требования выкупа доли ООО и распоряжения в нем долями. При этом доли в переведённом в Россию предприятии "Салым Девелопмент" у партнёров должны остаться прежними: 50% у Shell Salym Development B.V., 50% — у "ГПН — Салымских проектов".

Также "Газпром нефть" предложила ряд обеспечительных мер до решения суда. Суд принял иск к производству 25 июля, а 26 июля уже решил ввести часть мер. Так, "дочка" Shell не сможет совершать действия с акциями СП и выходить из состава акционеров, совершать сделки с имуществом без согласия "Газпром нефти", расторгать или изменять договоры, совершать какие-либо действия для прекращения деятельности СП. Следующее заседание суда назначено на 22 августа.