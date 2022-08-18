МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Татнефть" получила лицензию на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) нефти на полигоне "Шегурчинский ТРИЗ" в Татарстане, следует из данных реестра участков недр и лицензий на пользование недрами. У нефтяного фонда Новергии зафиксировали убыток в первом полугодии

"Целевое назначение лицензии — для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых", — указывается в документе. Лицензия будет действовать до конца 2049 года.

По этой лицензии компании предоставляется участок недр "Шегурчинский ТРИЗ".

Новый вид недропользования в РФ был разработан в соответствии с изменениями в закон "О недрах" от 2 декабря 2019 года. Он призван позволить сфокусироваться на развитии технологий, а не на обязательствах, касающихся бурения или работы с запасами, характерных для традиционной модели работы. На таких участках также упрощается порядок подготовки и согласования проектной документации.

Развитие сети соответствующих "технологических полигонов" в России осуществляется в рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов".

"Татнефть" стала в октябре одним из стратегических партнеров "Газпром нефти" в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития технологий нефтедобычи и реализации нефтегазовых проектов. В декабре "Газпром нефть" первой из нефтяных компаний в России получила несколько лицензий на создание полигонов ТРИЗов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.