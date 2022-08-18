КИШИНЕВ, 18 авг — ПРАЙМ. Молдавские послы должны помочь найти альтернативные источники поставок газа и варианты решений энергетического кризиса, заявила президент республики Майя Санду. Санду: Молдавия заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию

"Я хочу подчеркнуть, что жду от вас помощи в разрешении кризисов, с которыми сталкивается страна, особенно с кризисом в энергетике. Нам нужны альтернативные источники, нам нужны краткосрочные и долгосрочные решения для обеспечения энергетической безопасности страны", — сказала она на встрече с послами, которые прибыли в Кишинев для определения приоритетов внешней политики страны.

Она считает, что послы способны помочь найти эти решения в тех странах, где они находятся.

Санду также попросила дипломатов уделить внимание проблеме борьбы с коррупцией. Она считает, что нужно наладить отношения с правоохранительными органами в тех странах, куда сбежали из республики олигархи либо были выведены украденные средства.