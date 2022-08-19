МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Кабул хотел бы закупать у РФ нефтепродукты и товары по бартерной схеме, но возможны и финансовые транзакции, заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи. Эксперт назвал цель Афганистана при покупке российской нефти по бартеру

Ранее в пятницу он заявил, что Кабул хотел бы до конца года договориться с Москвой о поставках около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива.

"В приоритете у нас – осуществлять импорт этих российских товаров по бартерной схеме. Если операции по такой схеме не получатся, то мы можем использовать финансовые транзакции. С этим вопросом никаких проблем нет — в отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами", — сказал Азизи.

Он также отметил, что Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав.

"Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России", — сказал министр. Посол Индонезии прокомментировал идею о потолке цен на российскую нефть

"Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем", — подчеркнул Азизи.

РАБОТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В АФГАНИСТАНЕ

По словам Азизи, Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития.

Он напомнил, что СССР в свое время реализовал более 140 крупных инфраструктурных проекта в Афганистане. Поэтому Россия хорошо ориентируется на рынке Афганистана, знает нашу страну, добавил министр.

"Российские компании в свое время проводили разведку полезных ископаемых, и теперь их изыскания используются нашим министерством горнодобывающей промышленности и нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше", — сказал министр.

Он добавил, что российские компании могут "инвестировать в цементную отрасль".

"С этим никаких проблем нет. Компании могут инвестировать и в другие инфраструктурные проекты. У нас также есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую промышленность, минеральные ресурсы. У нас очень хороший и качественный литий", — резюмировал Азизи.

Делегация минпромторга Афганистана прибыла 14 августа в Москву. Направленная правительством талибов* (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бизнес-миссия провела переговоры в Москве с российскими коллегами, в четверг делегация направилась в Казань.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

*находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность