МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Новый оператор проекта "Сахалин-2" — ООО "Сахалинская энергия" — официально приступил к работе, осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном объеме, сообщила компания. СМИ: главу Mitsubishi попросили ответить положительно по "Сахалину — 2"

"19 августа начал активную работу новый оператор проекта "Сахалин-2" – ООО "Сахалинская энергия", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что обеспечен перевод с Sakhalin Energy Investment Company Ltd. на нового оператора всех прав и обязанностей, а также персонала компании с сохранением действующих условий социального обеспечения и вознаграждения. На проекте поддерживается стабильная добыча, производство и отгрузка углеводородов покупателям ведутся без сбоев и в соответствии с графиком, утвержденным на 2022 год, говорится в сообщении.

"Сахалинская энергия" осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном объеме", – приводятся в релизе слова главы "Сахалинской энергии" Андрея Олейникова.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Японские фирмы готовятся к сотрудничеству с новым оператором "Сахалина-2"

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в Sakhalin Energy. ООО было зарегистрировано 5 августа, соответственно, решение о продолжении участия в проекте иностранные партнеры должны принять до 5 сентября.