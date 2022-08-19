2022-08-19T15:25:45+03:00
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В Бельгии остановили реактор "Тианж 2" после плановой проверки АЭС
Энергетика
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. В Бельгии после плановой проверки АЭС в пятницу утром был остановлен реактор "Тианж 2", сообщила представитель энергетической компании Engie Элен Смитс. "Реактор "Тианж 2"... ПРАЙМ, 19.08.2022
энергетика, экономика, новости, бельгия, аэс, реактор, проверка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг — ПРАЙМ. В Бельгии после плановой проверки АЭС в пятницу утром был остановлен реактор "Тианж 2", сообщила представитель энергетической компании Engie Элен Смитс.
"Реактор "Тианж 2" автоматически остановился в результате планового теста контроля мощности АЭС", — сообщила представитель, слова которой приводит бельгийское издание LeSoir.
По ее словам, пока нет информации о том, когда реактор будет запущен, компания продолжает проверку.