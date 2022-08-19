БРЮССЕЛЬ, 19 авг — ПРАЙМ. В Бельгии после плановой проверки АЭС в пятницу утром был остановлен реактор "Тианж 2", сообщила представитель энергетической компании Engie Элен Смитс. Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

"Реактор "Тианж 2" автоматически остановился в результате планового теста контроля мощности АЭС", — сообщила представитель, слова которой приводит бельгийское издание LeSoir.

По ее словам, пока нет информации о том, когда реактор будет запущен, компания продолжает проверку.