АНКАРА, 22 авг — ПРАЙМ. Самый дешевый газ среди европейских столиц получают потребители турецкой Анкары, сообщила в понедельник газета Yeni Şafak. Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов за тысячу кубометров

"Из-за энергетического кризиса счета за природный газ потребителей во всем мире быстро выросли. Готовясь к суровой зиме, европейцы борются с растущими счетами за природный газ. Среди европейских столиц самый дешевый газ в Анкаре — 4,68 лиры (0,25 доллара) за кубометр", — отметили авторы материала.

Согласно индексу цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), Турция использует самый дешевый газ за кубометр среди европейских столиц.

Издание также отметило, что самый дорогой газ в Нидерландах — 53,63 лиры (3,01 евро), в Англии за него платят 35 лир (1,96 евро) за кубометр, жители Берлина платят 32,6 лиры (1,83 евро), жители Загреба — 9,89 лиры (0,56 евро), в Афинах газ стоит 32,51 лиры (1,82 евро) за кубометр, а в Софии (столица Болгарии) — 25,9 лиры (1,45 евро) за кубометр.

"Ожидается, что кризис природного газа в Европе усугубится в зимний сезон из-за сокращения поставок природного газа из России и последствий решений об эмбарго", — добавляет издание.