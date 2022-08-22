МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало снижение третью неделю подряд, сообщили в пятницу в нефтесервисной компании Baker Hughes. Рост добычи медленно восстанавливается к допандемийным уровням, тогда как добыча сланцевой нефти в сентябре, вероятно, достигнет самого высокого уровня с марта 2020 года. Нефть дешевеет на 1,3%

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 13-19 августа снизилось на 1 единицу, до 762 единиц.

Показатель действующих буровых установок снижается три недели подряд впервые с июля 2020 года.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе оставалось без изменений и составило 601 единицу, а число газовых буровых установок снизилось на 1 единицу, до 159 единиц.

Ожидается, что добыча сланцевой нефти в США в сентябре вырастет на 141000 баррелей в день, до 9,05 млн баррелей в день, самого высокого уровня с марта 2020 года, сообщили в Минэнерго США.

Хотя совокупное число действующих буровых установок к июлю выросло 24-й месяц подряд, что стало рекордной чередой роста, недельное увеличение показателя не превышает 10 единиц.