Baker Hughes: число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось в августе
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало снижение третью неделю подряд, сообщили в пятницу в нефтесервисной компании Baker Hughes. Рост добычи медленно восстанавливается к допандемийным уровням, тогда как добыча сланцевой нефти в сентябре, вероятно, достигнет самого высокого уровня с марта 2020 года.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 13-19 августа снизилось на 1 единицу, до 762 единиц.
Показатель действующих буровых установок снижается три недели подряд впервые с июля 2020 года.
Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе оставалось без изменений и составило 601 единицу, а число газовых буровых установок снизилось на 1 единицу, до 159 единиц.
Ожидается, что добыча сланцевой нефти в США в сентябре вырастет на 141000 баррелей в день, до 9,05 млн баррелей в день, самого высокого уровня с марта 2020 года, сообщили в Минэнерго США.
Хотя совокупное число действующих буровых установок к июлю выросло 24-й месяц подряд, что стало рекордной чередой роста, недельное увеличение показателя не превышает 10 единиц.
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