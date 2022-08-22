ВАШИНГТОН, 22 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Европа и Германия продолжат зависеть от российских нефти и газа в ближайший год или два.

"Европа и Германия продолжат в ближайший год или два зависеть от импорта российских нефти и газа. Особенно от газа", — сказал Трюдо в понедельник на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Он также обвинил Россию в "нежелании" поставлять на европейский рынок необходимое количество энергоресурсов, несмотря на то, что РФ неоднократно отвергала любые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.