МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть на мировом рынке показывает тенденцию к снижению, и на это есть несколько причин, рассказал в эфире радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Премьер Канады: Европа пока продолжает зависеть от российских нефти и газа

Он пояснил, что Россия в условиях санкций сумела сохранить сравнительно высокий уровень продаж на мировом рынке нефти марки Urals, в частности, за счет предоставления покупателям скидки 25-40 долларов от стоимости барреля эталонного сорта Brent. По его словам, дисконт предлагается и сейчас, однако имеет тенденцию к снижению.

"В самом начале дисконт достигал порядка 40 долларов за баррель, потом он снижался, и есть данные, что в июле он падал до 25 долларов. Сейчас, я думаю, он находится на отметке около 30 долларов, но есть тенденция к уменьшению. К сожалению, официальных данных мало, и дать более точную оценку затруднительно. Есть прогноз, что к концу года дисконт должен быть где-то в диапазоне от 20 до 30 долларов за баррель", – сказал Рыков.

Он выделил три причины снижения дисконта. "Во-первых, будет налаживается логистика доставки российской нефти, что будет снижать затраты на перевозку топлива. Во-вторых, возможно ослабление санкций. В-третьих, очень многое будет зависеть от того, как европейские компании перенесут начало зимы в условиях эмбарго на российскую нефть. Состояние европейской экономики в холодное время года может стать одной из причин снижения дисконта на Urals", – рассказал Рыков.

При этом, по словам эксперта, есть факторы, которые могут препятствовать снижению дисконта. Так, вступление в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти приведет к дополнительным издержкам, связанным с организацией поставок этого вида топлива на европейский рынок через третьи страны, считает он.