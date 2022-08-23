МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Отказ от российской нефти в пользу иракской может привести к потерям бюджета Сербии примерно в миллион долларов ежегодно, что для каждого серба практически сопоставимо с одним минимальным размером оплаты труда (МРОТ), такое мнение РИА Новости высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. "Слезоточивый" газ: на какие жертвы пойдет Европа в погоне за ним

"Никаких "хороших" вариантов после эмбарго на российскую нефть у сербов нет. Есть только плохие и очень плохие. Плохой вариант — это увеличение покупки нефти в Ираке. Уже сейчас ценовые различия в стоимости российской и иракской нефти стоят Сербии примерно полтора миллиона долларов в день. Дальше, на фоне ограничения конкуренции, потери Сербии из-за санкций могут составить примерно миллиард долларов в год, то есть каждый серб заплатит один минимальный размер оплаты труда (примерно 140 евро — ред.)", — посчитал Канищев.

Накануне президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что с 1 ноября страна из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Ранее он говорил, что альтернативное сырье — нефть из иракского Киркука — стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, и переход на нее приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. При этом, отметил Канищев, если Сербия начнет более активно закупать иракскую нефть, это еще сильнее поднимет цены, в итоге потери могут достичь и миллиарда долларов.

Для расчета "на каждого серба" аналитик использовал последние данные из открытых источников о населении страны — более 7,2 миллиона человек и МРОТ — около 155 евро после вычета налогов. Валюты доллара и евро считались по паритету.

В качестве "очень плохого" варианта аналитик предложил подключение Сербии к нефтепроводу "Дружба" через Венгрию. Однако, по его мнению, этот вариант очень долгий и очень дорогой, поэтому сербы вряд ли будут его реализовывать. Более того, трубопроводные поставки нефти могут тоже в любое время попасть под запрет. "Результат один — одна из самых небогатых стран Европы с помощью нерыночных инструментов станет ещё беднее, а заработает на этом Ирак", — заключил Канищев.

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.