МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) надеется обследовать единственный рабочий выносной причал (ВПУ) на своем нефтяном терминале до 26 августа, для этого ведет переговоры с грузоотправителями об изменении графика отгрузок нефти, ремонт двух других причалов займет месяц, сообщили журналистам в компании. КТК приостановил работу двух из трех выносных причалов из-за неполадок

Каспийский трубопроводный консорциум в понедельник сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ1 и ВПУ-2) из-за обнаружения в них повреждений, в связи с этим заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах. КТК намерен провести замену оборудования из имеющегося в резерве. Для этого выполняется предквалификационный отбор организаций как российских, так и иностранных компаний.

"ВПУ-3 в настоящее время работает в интенсивном режиме, выполняя довольно плотный график отгрузки нефти, а для обследования нам необходимо найти окно для проведения водолазного обследования…. Мы ведет диалог с грузоотправителями для того, чтобы сдвинуть танкерные позиции и сформировать дневное окно для водолазных спусков. Надеемся, что обследование будет проведено до 26 августа включительно", — сообщили в КТК.

Как уточнили в компании, единственный работающий причал нефтяного терминала может обеспечить погрузку до 3,5 миллиона тонн нефти в месяц.

Ремонт неисправностей на терминале КТК займет минимум месяц, но если с ремонтом не удастся уложиться до октября, то из-за сезона штормов он может затянуться на 2-3 месяца, говорил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В компании подвтердили, что ремонт действительно может занять месяц.

"При уже заключенном договоре с подрядчиком, мобилизации сил и средств, их доставке и прибытии на место работ, соответствующих погодных условий, проведении самих работ и последующих проверок — 1 месяц на один ВПУ. При этом, конечно, сроки могут быть скорректированы в зависимости от объективных обстоятельств", — прокомментировали в компании сроки ремонта оборудования.