МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ, предприятие госкорпорации "Росатом"), к 2025 году должно разработать технический проект атомной станции малой мощности (АСММ) до 10 мегаватт "Шельф-М", сообщает пресс-служба "Росатома". "Росатом" предложил создать новый центр судостроения в районе Кронштадта

НИКИЭТ выиграл тендер на разработку технического проекта реакторной установки и основного технологического оборудования головной атомной станции малой мощности (АСММ) на ее базе. Стоимость работ — 4 миллиарда рублей. НИКИЭТ "должен будет за шесть этапов выполнить поставленную задачу, сдав итоги работы до конца 2024 года". В задачи института на нынешний год входят патентные работы.

Основная задача атомной станции малой мощности на базе реакторной установки "Шельф-М" — локальное автономное обеспечение потребителя тепловой и электрической энергией. Единичная мощность одного энергетического блока – до 10 МВт, при этом мощность атомной станции легко масштабируется путем размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками.

"Росатом" планирует построить в Якутии и ввести в эксплуатацию в 2030 году пилотную мини-АЭС мощностью до 10 МВт, соглашение об этом стороны подписали в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.