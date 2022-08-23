МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вечером усилили рост до 3% на ожиданиях дальнейших решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Источник рассказал, при каком условии ОПЕК+ сократит нефтедобычу

По состоянию на 19.20 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3%, до 99,37 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,17%, до 93,22 доллара.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением. Министр добавил, что ОПЕК+ может сократить добычу нефти для удержания недавно начавшегося снижения цен на "чёрное золото".

"Этот шаг (заявление министра — ред.) ускорит рост цен на нефть, внося еще больше неопределенности в преддверии зимы, когда спрос на отопление будет расти в связи с энергетическим кризисом в Европе", — сказали агентству Блумберг в SK Innovation Co.