ООН, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация ожидает от специалистов МАГАТЭ, что они посетят Запорожскую АЭС в самое ближайшее время, а также российская сторона готова оказать максимальное содействие, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В МАГАТЭ намерены провести миссию на Запорожскую АЭС через несколько дней

По его словам, специалисты Агентства гарантированно смогут подтвердить реальную обстановку на атомной станции.

"Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты Агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции. Мы готовы оказать максимально возможное содействие в отношении всех организационных вопросов", — резюмировал Небензя на заседании СБ ООН.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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