Небензя заявил, что Россия ожидает визита МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшее время
Василий Небензя: Россия ожидает, что МАГАТЭ в ближайшее время посетит ЗАЭС
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ООН, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация ожидает от специалистов МАГАТЭ, что они посетят Запорожскую АЭС в самое ближайшее время, а также российская сторона готова оказать максимальное содействие, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
По его словам, специалисты Агентства гарантированно смогут подтвердить реальную обстановку на атомной станции.
"Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты Агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции. Мы готовы оказать максимально возможное содействие в отношении всех организационных вопросов", — резюмировал Небензя на заседании СБ ООН.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.