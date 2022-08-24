МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу "Дружба", пишет Financial Times.
По данным издания, предприятие рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск. Однако, как пояснил работник завода, Польша недовольна тем, что в распоряжении "Роснефти" находится 54 процентов акций НПЗ.
"Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет "Роснефть". Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого", — рассказал сотрудник.
Также немецкий завод рассчитывает на замену российской нефти поставками из Казахстана, добавляет издание.
https://1prime.ru/energy/20220824/837868651.html
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