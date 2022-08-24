МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Британия в июне осталась полностью без российских энергоносителей из-за введенных ею санкций на импорт и экспорт продукции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Бюро национальной статистики Британии (ONS). СМИ: британские власти могут понести миллиардные траты из-за цен на энергию

Отмечается, что впервые за все время наблюдения, которое проводится с января 1997 года, импорт всех видов топлива из России упал до нуля притом, что среднемесячный показатель за 12 месяцев до февраля 2022 года составлял 499 миллионов фунтов стерлингов, говорится в документе.

Россия являлась одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в страну в 2021 году — ее доля в импорте составляла более 24%, а по нефти и газу была на уровне около 6% и 5% соответственно. В июне же 2022 года из-за антироссийских санкций импорт нефтепродуктов, нефти, газа, угля, в том числе прессованного, а также кокса из России полностью отсутствовал.

Помимо этого в июне на 99,9% упал импорт в Британию товаров из России, не относящихся к определенной категории, таких как почтовые посылки, монеты и, что более важно, драгоценные металлы и немонетарное золото, отмечает ONS. Импорт материалов из России снизился в июне на 90,1%, в частности цветных металлов – на 94,7%, железа и стали – на 88,6%. Однако из общих показателей импорта следует, что Великобритания начала поставлять часть этих товаров из других стран, говорится в пресс-релизе. СМИ узнали, сколько может продлиться энергокризис в Британии

Общий объем импорта из России упал до рекордно низких значений с начала наблюдений в 1997 году. В июне 2022 года он составил 33 миллиона фунтов стерлингов, что на 96,6% ниже, чем среднемесячный показатель до начала специальной военной операции, сказано на сайте.

Экспорт товаров в Россию также пострадал в результате санкций. Его объем в июне 2022 года составил 83 миллиона фунтов, немного превысив данные предыдущего месяца, но оставшись рекордно низким. В июне экспорт снизился на 66,9% (168 миллионов фунтов) по сравнению со среднемесячным показателем за 12 месяцев до февраля 2022 года, сообщило ONS. В частности экспорт из Британии в Россию механических генераторов энергии снизился на 100%, машинного и транспортного оборудования — на 91,3%, экспорт различной готовой продукции – на 87,2%.