РИМ, 24 авг — ПРАЙМ. Итальянские хранилища наполнены газом на 80%, что соответствует поставленной цели в 90% к октябрю, заявил премьер страны Марио Драги. Румыния заполнила газохранилища на 70%

"В отличие от других европейских стран поставки российского газа в Италию становятся все меньше, и их возможное прекращение будет иметь меньшие последствия, чем в прошлом. Уровень заполнения хранилищ в настоящее время достиг 80%, что соответствует цели достичь 90% к октябрю", — заявил он на политическом форуме в Римини.

Драги, выступление которого транслировалось в Youtube, подчеркнул, что Италия сможет стать полностью независимой от поставок российского газа с осени 2024 года, если будет вовремя реализованы проекты двух терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ).

По его словам, радикальное изменение энергетической политики Италии с началом боевых действий на Украине привело к тому, что поставки газа из России снизились вдвое по сравнению с 40% от общего объема импорта в прошлом году.

"Это (достижение независимости от поставок газа из РФ — ред) фундаментальная цель национальной безопасности, потому что Россия без колебаний использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и ее европейских союзников. Ведется много разговоров о независимости, но быть зависимыми, как это уже случалось в прошлом, в почти половине своих поставок газа из страны, которая никогда не прекращала следовать своему имперскому прошлому, является полной противоположностью суверенитета", — заключил премьер. В Литве производитель удобрений Achemа прекратит работу из-за цен на газ

ЕС стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.