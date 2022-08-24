МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии озабочено возможными проблемами с поставками угля для электростанций этой осенью и зимой в связи с низким уровнем воды в Рейне, а также с поставками нефти в восточные районы страны. Об этом говорится в документе, с которым удалось ознакомиться Reuters. В Германии приняли меры по экономии энергии для "предотвращения ЧС зимой"

Крупнейшая европейская экономики стремится сократить свою зависимость от российских энергоносителей. При этом критически низкий уровень воды в Рейне в последние недели привел к сбоям в логистике и усугубил энергетический кризис в Германии, чья промышленность временно увеличивает использование угля и нефти в связи с резким сокращением импорта энергоносителей из России.

"В связи с очень ограниченными возможностями транспортировки внутри страны накопленные запасы угля быстро сократятся", — говорится в документе, подготовленном Министерством энергетики страны.

"Дополнительные складские площади, которые были созданы на юге Германии, вероятно, не будут заполнены к зиме", — говорится в документе. Речь идет о земле Баден-Вюртемберг, где находятся EnBW.

Отмечается низкий уровень воды в Рейне, из-за которых баржи могут перевозить меньше угля, чем обычно.

Учитывая перегруженность железнодорожной системы страны, существенного улучшения ситуации пока не предвидится.

В среду правительство Германии одобрило закон, который делает перевозки энергоносителей приоритетной задачей для части железнодорожной системы страны.

Российский газовый гигант "Газпром" сократил поставки газа в Германию через "Северный поток — 1" до 20% от мощности, сославшись на технические причины. Берлин назвал этот шаг политически мотивированным.

В документе Министерства энергетики также говорится о возможных проблемах с поставками нефти в северо-восточные регионы Германии.

НПЗ Schwedt и Leuna с конца года перестанут получать нефть из российского трубопровода в связи с нефтяным эмбарго ЕС, и это приведет как минимум к росту цен на нефть, отмечает министерство.

НПЗ Leuna и Schwedt могут работать на 75% от своей мощности, говорится в документе.

Schwedt снабжает значительную часть восточных районов Германии, где находятся и берлинский аэропорт. Попытки поставлять нефтепродукты из западных районов также могут столкнуться с транспортными проблемами из-за чрезмерной загруженности железных дорог.

"Высокий спрос и скудные возможности системы железнодорожных грузоперевозок создают сложную ситуацию в нефтяной логистике. Часть продукции НПЗ не может быть транспортирована", — отмечается в документе.