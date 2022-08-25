МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. США должны стимулировать возможности для обогащения ураном на своей территории, так как заменить его поставки из России источником из какой-либо другой страны не получится, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хофф. Bloomberg: в США призвали снизить зависимость от российского урана

"Во всем мире недостаточно возможностей, чтобы восполнить этот пробел из надежных источников… Итак, это наша ответственность — поощрять и стимулировать эти возможности обогащения и преобразования (урана) здесь, в США, чтобы мы могли вернуться к тому времени, когда у нас есть более полноценные возможности", — приводит слова Хофф издание.

Она отметила, что зависимость США от урана, привезенного из России, создает большие риски для энергетической безопасности страны.

Россия и США в 1993 году заключили соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран – низкообогащенный уран, неофициальное название – "Мегатонны — в мегаватты"). Программа была рассчитана на 20 лет и предусматривала коммерческую переработку предприятиями атомной отрасли России высокообогащенного урана в низкообогащенный с целью изготовления топлива для американских АЭС. Фактически, благодаря этому соглашению каждая десятая лампочка в США горела благодаря российскому урану.

В дальнейшем были подписаны документы, позволившие России поставлять в США уран в объемах примерно 20% от потребности Штатов. По данным СМИ, Россия, Казахстан и Узбекистан примерно на 50% обеспечивают ураном американскую отрасль.