НУР-СУЛТАН, 25 авг — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) не имеет проблем с отгрузкой нефти из-за ситуации с остановкой двух причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил зампред правления по экономике и финансам компании Даурен Карабаев. В КТК надеются обследовать третий причал до 26 августа

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

"Как вы знаете, сейчас на КТК ведутся ремонтные работы на двух выносных причальных устройствах, причем третье устройство работает в штатном режиме. При этом каких-то вопросов, проблем у "Казмунайгаза" с отгрузкой нефти на текущий момент нет, мощности по транспортировке удовлетворяют объемы нашей текущей добычи", — сказал Карабаев на брифинге в четверг.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода — 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.

Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.