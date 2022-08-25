НУР-СУЛТАН, 25 авг — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) и государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривают возможность транспортировки казахстанской нефти с каспийских месторождений, заявил зампред правления по экономике и финансам КМГ Даурен Карабаев. В "Казмунайгазе" заявили об отсутствии проблем с отгрузкой нефти из-за КТК

"Обсуждение с азербайджанской стороной по возможной транспортировке казахстанской нефти ведутся на различных уровнях, в том числе на государственном уровне, на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования, мы более подробно сообщим по достижению договоренностей с азербайджанской стороной", — сообщил он на брифинге в четверг.

Карабаев также напомнил, что Азербайджан имеет два нефтепровода: Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, и они "могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти".

Казахстан около 80% своей нефти экспортирует по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Агентство Рейтер 12 августа со ссылкой на источники сообщило, что Казахстан ведет предварительные переговоры с Азербайджаном о поставках части нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В КМГ РИА Новости тогда пояснили, что компания прорабатывает все возможные маршруты транспортировки нефти. В Казахстане выразили готовность увеличить экспорт с Азербайджаном

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода — 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.