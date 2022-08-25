МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "Системный оператор ЕЭС" сообщил об изменениях в сроках планирования основных программ в сфере развития электроэнергетики РФ. СМИ: энергетический кризис ударит по британцам сильнее, чем в 2008 году

Нововведения касаются генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС). С 1 января 2023 года СО ЕЭС становится ответственным за разработку данных документов, в том числе в регионах РФ. Ранее региональные планы разрабатывались субъектами РФ. Соответствующие изменения ФЗ "Об электроэнергетике" подписал президент России Владимир Путин в июне текущего года.

"Генеральная схема переходит на 18-летний горизонт планирования. Это означает три 6-летних цикла. Переутверждаться она будет раз в шесть лет с актуализацией раз в три года. Схема и программа развития будет разрабатываться ежегодно с горизонтом планирования 6 лет", — сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе всероссийского совещания по новой системе планирования в электроэнергетике.

Сейчас генсхема размещения объектов электроэнергетики планируется на 15 лет с актуализацией не реже 1 раза в 3 года, схема и программа развития ЕЭС России — на 7 лет с ежегодной актуализацией.

Также в СО ЕЭС рассказали, что с 2023 года проекты строительства электросетей напряжением 110 кВ и выше и генерации от 5 МВт, не включенные в СИПР ЕЭС, не войдут в инвестпрограммы, утверждаемые государством. Исключения составляют проекты, которые реализуются за счет собственников, а также финансируемые в счет платы за техприсоединение.

Новая система планирования в электроэнергетике, по словам Опадчего, должна помочь "оптимизации систем регулирования, в том числе тарифного", и повысить уровень доверия к принимаемым решениям в области электроэнергетики за счет введения регулярности и публичной методологии, как технической, так и организационной".