МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Попытки подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переложить на президента России Владимира Путина ответственность за резкий рост цен на энергию в Соединенном Королевстве неправомерны, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Джонсон предрек британцам "умопомрачительные счета" за электроэнергию

"Что за чушь? Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены Северного потока 2? Разве Путин призывал заменить российский газ американским СПГ, доказывая, что он гораздо более чистый и вообще замечательный, поскольку состоит из "молекул свободы"? Разве Путин затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины, которую Оттава долго не хотела возвращать владельцу? И так далее, и тому подобное", — подчеркнул Пушков.

По его словам, на деле Джонсон пытается оправдать бездарность своих решений, которые он принимал вместе с другими членами "большой семерки", "призывая их показать свои грудные мышцы Путину".

"Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует…", — заключил сенатор.